Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin übersehen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 14:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Arnsberger Straße/Lübecker Ring zu einem Unfall. Eine 39-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Renault Twingo auf der Arnsberger Straße stadteinwärts unterwegs. Sie stoppte bei Rot in der Rechtsabbiegerspur vor der Ampel. Als sie bei Grünlicht anfuhr, bemerkte sie eine Radlerin nicht, die den Lübecker Ring "stadtauswärts" überquerte. Die 51 jährige Radfahrerin aus Soest prallte seitlich gegen den Twingo und wurde über die Motorhaube geschleudert. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1750 Euro geschätzt. (lü)

