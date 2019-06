Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlägerei in Unterer Königsstraße sorgt für Polizeieinsatz

Kassel-Nord: Am gestrigen späten Montagabend meldeten Anwohner und Passanten der Kasseler Polizei gegen 23 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Unteren Königsstraße, Ecke Jägerstraße in Kassel. Sofort entsandte die Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen mehrere Streifen zum Ort des Geschehens. Bei Eintreffen der Beamten war in diesem Bereich keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Durch Befragen der dort angetroffenen Personen und mutmaßlicher Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Streit offenbar in einer nahegelegenen Gaststätte seinen Anfang genommen hatte und sich anschließend auf die Straße verlagerte. Ein bislang unbekannter Mann soll von mehreren anderen Personen geschlagen und getreten worden sein. Das mutmaßliche Opfer hatte den Tatort anschließend jedoch aus nicht bekannten Gründen verlassen und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Ein anderer 50-jähriger Mann, der sich noch vor Ort aufhielt, erlitt offenbar im Zuge der Auseinandersetzung durch einen Faustschlag eine Verletzung im Gesicht. Zudem gaben Zeugen an, während der Auseinandersetzung ein Schussgeräusch wahrgenommen zu haben. Eine Patronenhülse konnten die eingesetzten Beamten im Bereich des Tatorts sicherstellen. Diese wird nun untersucht, um zu klären, ob es sich um Schreckschussmunition oder Munition einer scharfen Waffe handelt.

Bei den ersten Ermittlungen und den Befragungen vor Ort konnte der Sachverhalt nicht näher geklärt werden. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten leiteten aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

