Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Geschäftseinbrüche in Stadt und Landkreis Kassel am Wochenende: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Mehrere Einbrüche am Wochenende in Stadt und Landkreis Kassel beschäftigen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Bereits am gestrigen Sonntag und auch am heutigen Montag meldeten sich mehrere Geschäftsleute bei der Polizei, da in ihre Geschäft eingebrochen worden war. Die Tatbegehungsweise lässt vermuten, dass es sich zumindest in einigen dieser Fälle um dieselben Täter gehandelt haben dürfte. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Am Sonntag meldeten sich betroffene Mitarbeiter des Büros eines Dienstleisters in der Weserstraße, nahe des Altmarkts, in Kassel, einer Firma für Fahrzeugbau in der Lilienthalstraße, unweit der B 83, der Betreiber eines Imbisses auf dem Gelände eines Textildiscounters an der Holländischen Straße in Kassel sowie ein Restaurantbesitzer aus der Triftstraße in Vellmar bei der Polizei. In Vellmar war eine Scheibe des Restaurants mit einem Stein eingeworfen worden, aber offenbar niemand in das Gebäude eingestiegen. Auch bei dem Imbiss in Kassel hatten Unbekannte ein Fenster eingeworfen, dort anschließend jedoch eine kleinere Menge Bargeld erbeutet. In der Weserstraße waren die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Büro eingestiegen und erbeuteten eine Geldkassette. Bei der Firma in der Lilienthalstraße, in deren Nachbarschaft bereits am Vortag Einbrüche in einem Gebäudekomplex durch die Kripo aufgenommen wurden, zeigte ein Mitarbeiter am Sonntag ebenfalls den Diebstahl von Bargeld an. Hier waren die Einbrecher über ein Rolltor, das sie aufbrachen, eingestiegen.

Am heutigen Montag wurden dann weitere Einbrüche in Stadt und Landkreis Kassel bekannt, die sich im Laufe des Wochenendes ereignet haben müssen. Unbekannte waren in einen Imbiss in der Holländischen Straße, zwischen Henkelstraße und Mombachstraße, eingebrochen und hatte eine Kasse gestohlen. Zudem warfen Einbrecher in der Nähe die Scheiben von zwei Büros verschiedener Bauunternehmen ein. In beiden Fällen erbeuteten die Täter jeweils einen Laptop. In Vellmar waren Unbekannte am Wochenende in das Gebäude einer Dreherei im Mühlenweg eingebrochen, wo sie ebenfalls eine Scheibe einschlugen, aber offenbar keine Beute machten. In Baunatal war eine Sozialeinrichtung in der Altenbaunaer Straße betroffen, bei der die Täter über eine Tür ins Gebäude einbrachen. Einen gescheiterten Einbruchsversuch mit sichtbaren Spuren an der Eingangstür meldete am heutigen Montag zudem die Betreiberin einer Schneiderei in der Bettenhäuser Straße in Kassel.

In allen bekannten Fällen hatten die Täter nach erster Einschätzung und Angaben der Betroffenen gegenüber den die Anzeigen aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) offenbar keine große Beute gemacht. Die Kriminalbeamten des K 21/22 führen die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen und prüfen mögliche Tatzusammenhänge derzeit intensiv. Dabei sind sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen angewiesen. Zeugen, die in einem der Fälle möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel