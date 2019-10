POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen-Rohrbach: Tumulte bei Fussballspiel

Zur ärztlichen Behandlung in einer Augenklinik musste ein 27-Jähriger nach Auseinandersetzungen anlässlich eines Fussballspiels am Dienstagabend in Eppingen-Rohrbach gebracht werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer begonnen hat, ist bislang unklar, da die Parteien gegensätzliche Angaben bei der Polizei machten. Bekannt ist bislang, dass es schon während des Fussballspiels Rohrbach gegen Obergimpern unter anderem wegen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern kam. Nach dem Abpfiff gab es laut Zeugen regelrechte Rudelbildungen und wechselseitige Körperverletzungen. Wieviele Beteiligte außerdem 27-Jährigen am Ende noch verletzt waren, ist unklar. Die Verletzung des jungen Mannes soll durch einen Schlag mit einem Glas in sein Gesicht verursacht worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Eppingen: Nötigung und Unfall - Zeugen gesucht

Zu einem nicht alltäglichen Unfall wurde die Polizei am Dienstagabend in Eppingen gerufen. Dem Unfall vorausgegangen war ein Vorfall, der als Nötigung untersucht wird. Ein 19-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem 3er BMW mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Wilhelmstraße unterwegs. Der Fahrer eines 5er BMW fuhr ihm so nah auf, dass die Scheinwerfer seines Wagen für den Vorausfahrenden nicht mehr sichtbar waren. Nachdem der 19-Jährige in die Rappenauer Straße abgebogen war, folgte ihm der zunächst Unbekannte und wollte überholen. Aufgrund eines entgegen kommenden SUV-Kleinwagens musste er allerdings abbrechen. Als dieser Wagen weg war, versuchte es der 5er BMW-Fahrer erneut. Als er überholt hatte hielt er so an, dass der 19-Jährige ebenfalls stoppen musste. Da er ausstieg und offensichtlich wutentbrannt auf den 3er BMW zulief, fuhr dessen Lenker rückwärts und übersah in der Eile einen dahinter wartenden 17-Jährigen und dessen Leichtkraftrad. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 23-jährigen Fahrer des 5er BMW wird nun wegen Nötigung ermittelt. Die Polizei bittet den Fahrer des SUV-Kleinwagens und andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Revier in Eppingen zu melden.

Bönnigheim: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt die Fahrerin eines E-Bikes bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Tripsdrill. Die 57-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad am sogenannten Katharinenplaisir nach links in einen Feldweg abbiegen, wurde jedoch gleichzeitig von einem PKW überholt. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge und ihrem anschließenden Sturz erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste.

Flein: Reifen gestohlen

Einen nagelneuen Satz Kompletträder für einen Jeep Wrangler stahlen Unbekannte im Laufe des Montags in Flein. Die Räder wurden auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage in der Steinthalebener Straße gelagert und haben einen Wert von rund 5.000 Euro. Es wurde festgestellt, dass die Lichtschranke am Einfahrtstor zur Garage offenbar so verbogen wurde, dass das Tor sich nicht schließen konnte. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine.

Talheim: Auto zerkratzt

Mehrere tausend Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Sonntagabend in Talheim an. Der Täter zerkratzte in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Straße Nußbäumle stehenden Audi A6. Die Kratzer waren rundum. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach melden.

Heilbronn: Pfarrerin geschlagen

Mit der Faust und mit einem Stoffbeutel, in dem sich Porzellanfiguren befanden, schlug am Dienstagnachmittag ein Mann eine Pfarrerin in Heilbronn. Wie die alarmierte Polizei ermittelte drang der 62-Jährige über zwei verschlossene, aber nur halbhohe Tore in die Kilianskirche ein und kletterte an der Orgel empor. Als die Pfarrerin den Mann nach unten geleiten wollte, schlug dieser ihr ins Gesicht. Nachdem er sie auch noch mit der Stofftasche schlug und sich dann auf den Marktplatz begab, bat die Pfarrerin Passanten um Hilfe. Mehrere Jugendliche hielten den Mann auf, bis die Polizei eintraf. Das Motiv des Mannes lag wohl im gesundheitlichen Bereich. Der Polizeibekannte wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

