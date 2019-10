Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Fahrzeug in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 15.50 Uhr, auf der Landesstraße von Untergruppenbach kommend in Fahrtrichtung Donnbronn, aufgrund eines brennenden PKW. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Landesstraße und bemerkte während der Fahrt plötzlich Flammen im Bereich des linken Radkastens. Der Mann reagierte sofort und fuhr mit seinem brennenden Auto an geeigneter Stelle rechts ran. Die Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und konnte das in Flammen stehende Auto vollständig löschen. Während der Löscharbeiten war die Strecke vollgesperrt. Grund dessen kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell