Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Starker Rauch aus Garage

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 12.40 Uhr, in der Goldbachstraße in Igersheim. Starker Rauch drang aus einer angrenzenden Garage eines Wohnhauses, sodass die Goldbachstraße während der Löscharbeiten gesperrt werden musste. Die Brandursache war vermutlich eine Lampe in der Garage, die aufgrund von Bauarbeiten aufgestellt war. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

