POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Roller entwendet Den Diebstahl seines Motorollers, der Marke Piaggio, musste schmerzlich der Besitzer eines solchen feststellen. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 13.30 und 21.50 Uhr, den Roller in der Dammstraße in Neckarsulm. Der Eigentümer hatte zuvor seinen Schlüssel verloren, mit welchem die Täter womöglich das Fahrzeug starten konnten. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Die offene Türe genutzt Wenn man sich in den Garten begibt, lässt man oft die Türe unverschlossen. So auch eine 82-jährige Frau am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter nutze die Chance und begab sich in das Erdgeschoss ihres Hauses in der Züttlinger Straße in Bürg. Dort durchwühlte er mehrere Schubladen. Entwendet wurden vom Täter verschiedene Schmuckstücke aus Gold. Beim Verlassen des Hauses traf die Eigentümerin auf den mutmaßlichen Einbrecher. Dieser gab sich als Telekommitarbeiter aus. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Männlich, um die 30 Jahre alt, mit einem rundlichen Gesicht. Er trug ein blaues oder graues Oberteil mit der Aufschrift Telekom. Zeugen, die den angeblichen Telekommitarbeiter gesehen haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

Weinsberg: Alkohol am Steuer Auto fahren und das Trinken von Alkohol verträgt sich nicht. Dies bewies Mittwochnacht, um 21.10 Uhr, ein BMW-Fahrer auf der Stadtseestraße in Weinsberg. Der Pkw-Lenker fuhr in Richtung Autobahn, als er auf Höhe des Park + Ride Parkplatzes auf die linke Fahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann vernommen werden. Ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von circa einem Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Verletzt wurde niemand.

Bad Rappenau: Fahrerflucht nach Ausparkversuch

Beim Ausparken sollte Vorsicht geboten sein. Dies missachtete am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, ein Klein-Lkw-Fahrer an der Einfahrt zu einem Schnellrestaurant im Industriegebiet von Fürfeld. Er fuhr beim Ausparkmanöver soweit zurück, dass er eine Reklameleuchte des Restaurants umstieß und auf einem dahinter befindlichen Stein aufsetzte. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet. Trotz Ansprache durch eine Zeugin fuhr der Lkw-Fahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

