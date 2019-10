Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie Brandstiftung

Diez (ots)

Der Polizeiinspektion Diez wurde am 04.10.2019, gegen 16:50 Uhr ein lauter Knall, ähnlich dem einer Explosion, im Bereich des Parkhauses am Nettomarkt in der Wilhelmstraße in Diez gemeldet. Kurze Zeit später stand ein Pkw in diesem Parkhaus in Flammen. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass bisher unbekannte Täter mehrere Spraydosen zur Detonation brachten. Hierdurch entstand vermutlich auch der Fahrzeugbrand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000,- Euro.

Die Polizei Diez bzw. die Kriminalpolizei Montabaur bitten eventuelle Zeugen, ihre Hinweise an sie weiterzugeben.

