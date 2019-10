Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnhausbrand

Montabaur (ots)

Am Sonntag, den 03.10.2019, um 16:18 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über eine verdächtige Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Saarstraße informiert. Die als erstes an der Örtlichkeit eingetroffene Polizeistreife traf die fünf Bewohner unverletzt vor Ort an. Die unmittelbar danach eingetroffene Feuerwehreinheit Montabaur begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, da sich mittlerweile hinter der Innenverkleidung des Kamins ein Brandnest ausgebildet hatte. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten insgesamt drei Stunden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit noch an.

