Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westernohe- Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Westernohe (ots)

Am Freitag, den 04.10.2019 ereignete sich gegen 11:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße, Zum Steingarten, in 56479 Westernohe. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW in Folge des Alkoholeinflusses in einen Zaun. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pi.westerburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell