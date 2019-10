Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wallmerod- Polizei beendet Trunkenheitsfahrt; 1,81 Promille ohne Führerschein

Wallmerod (ots)

Am Freitag, den 04.10.2019 ereignete sich gegen 11:00 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in der Frankfurter Straße in 56414 Wallmerod. Die Polizeiinspektion Westerburg erhielt durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Mitteilung, dass der Fahrzeugführer des PKW's eine unsichere Fahrweise zeige. Der 32-jährige Mann konnte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

