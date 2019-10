Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Plantage zum Anbau von Cannabis entdeckt (Korrektur Wochentag)

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurden in einem Haus an der Ernst-Ender-Straße am Dienstagabend (19:40 Uhr) Cannabis und Amphetamine gefunden. In Kartons wurden abgeerntete Pflanzen entdeckt. Am Einsatzort stand außerdem eine professionelle Plantage zum Anbau von Cannabis. Im Garten wuchs eine Hanfpflanze. Der Wirkstoffgehalt in den Pflanzen muss noch überprüft werden. Ein 64-Jähriger Bottroper wurde vorläufig festgenommen.

