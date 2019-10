Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit zwei Schwerverletzten und 25000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Dülmener Straße sind am Mittwoch um 06.50 h zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger aus Marl fuhr mit dem Auto auf der B58 in Richtung Haltern am See und wollte nach links in den Wittenberger Damm einbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines entgegenkommenden 56-jährigen Mannes aus Selm zusammen. Beide Fahrer mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein. Die Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25000 Euro geschätzt.

