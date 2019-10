Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 62-jährige Pedelecfahrerin wurde am Dienstag um 15.55 h bei einem Unfall an der Hervester Straße schwer verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Brassertstraße unterwegs, als ein 61-jähriger Marler mit seinem Auto beim Abbiegen die Radlerin anfuhr. Die Frau stürzte und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell