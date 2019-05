Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Einbrüche in einer Straße;Diebe in Lagerhalle;Randalierer lässt sich an Ford aus;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwei Einbrüche in einer Straße

Lahntal-Goßfelden: Einbrecher drangen zwischen Dienstag, 21. Mai, 19 Uhr und Mittwoch, 22. Mai, 7 Uhr gleich in zwei Gebäude in der Otto-Ubbelohde-Weg ein. Betroffen sind eine Schule und ein Kindergarten. Die Täter erbeuteten in beiden Objekten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Diebe in Lagerhalle

Gladenbach: Lediglich zwei Fahrzeugschlüssel stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Industriestraße. Die Unbekannten verschafften sich am Mittwoch, 22. Mai zwischen 19.10 und 20.30 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere. Ein Motorrad schoben die Diebe aus der Halle, ließen es dann allerdings auf dem Hof zurück. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Vielleicht fühlten sich die Täter gestört oder beobachtet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Randalierer lässt sich an Ford aus

Bad Endbach: In der Straße "Am Kurpark" ließ ein Unbekannter zwischen Dienstag, 21. Mai, 22.45 Uhr und Mittwoch, 22. Mai, 8 Uhr seinen Aggressionen freien Lauf. Der Randalierer beschädigte die Frontscheibe eines Ford Focus und hinterließ auch noch Dellen und Kratzer an dem Wagen. Der Schaden beträgt etwa 1200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

