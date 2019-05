POL-MR: Unbekannte klettern auf Dach einer Turnhalle - Polizei sucht Zeugen;Einbruch in Gaststätte/Imbiss;Fahrweise ruft Polizei auf den Plan - Führerschein sichergestellt;Hauswände besprüht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Unbekannte klettern auf Dach einer Turnhalle - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Von der Decke tropfendes Wasser in einer Turnhalle brachte am Dienstagmorgen, 21. Mai eine Sachbeschädigung ans Tageslicht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Betroffen ist eine Schule im Karlsbader Weg. Bei der Nachschau auf dem Dach wurde man schnell fündig. Die Unbekannten beschädigten dort durch Einwirkung von Hitze die Dachfolie und verursachten einen Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Gaststätte/Imbiss

Marburg: Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Am Richtsberg" erbeuteten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 21. Mai, Bargeld. Die Einbrecher hebelten kurz nach Mitternacht zwei Spielautomaten auf und suchten anschließend mit der Beute das Weite. Zeugen, denen gegen Mitternacht oder kurz danach verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Fahrweise ruft Polizei auf den Plan - Führerschein sichergestellt

Kirchhain/Landesstraße 3088: Nicht nur das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kann unangenehme Folgen haben. Das zeigt ein Fall, der sich am Dienstagnachmittag, 21. Mai auf der Landesstraße 3088 in Fahrtrichtung Kirchhain ereignete. Der Mann im mittleren Alter war mit seinem Pkw einfach auch zu falschen Zeit unterwegs, denn just in dem Moment befand sich eine Polizeistreife hinter seinem Wagen. Den Ordnungshütern fiel sofort die Fahrweise des Mannes auf. Mal fuhr er in Schlangenlinien, mal fuhr er langsam und beschleunigte dann wieder. Die Beamten gingen der Sache natürlich nach und hielten den Fahrer an. Ein Drogen- und Alkoholtest brachte kein Ergebnis. Letztendlich räumte der Kontrollierte die regelmäßige Einnahme eines Medikamentes ein, das auch die Verkehrstüchtigkeit einschränken kann. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Hauswände besprüht

Stadtallendorf: Außenwände und Rollos von mehreren Wohnhäusern in der Dresdener Straße besprühten Unbekannte in verschiedenen Farben. Die Sprayer hinterließen zwischen Freitag, 10. Mai und Montag, 13. Mai einen Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, 06428- 93050.

