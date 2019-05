POL-MR: Kinderrad gestohlen;Bagger beschädigt und Schmierereien angebracht;Graffitis mit politischem Inhalt am Kreisel;Auto brennt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kinderrad gestohlen;Bagger beschädigt und Schmierereien angebracht;Graffitis mit politischem Inhalt am Kreisel;Auto brennt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kinderrad gestohlen

Neustadt: Vor einem Mehrfamilienhaus in der Emil-Rössler-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntag, 19. Mai, 16 Uhr und Montag, 20. Mai, 8 Uhr ein blaues Kinderfahrrad mit roten Applikationen. Das Rad hat einen Wert von 300 Euro und war mit einem "Schlauchschloss" gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Bagger beschädigt und Schmierereien angebracht

Lahntal-Sterzhausen: Auf einer Baustelle im Sandweg hinterließen Unbekannte zwischen Freitag, 17. Mai, 14.30 Uhr und Montag, 20. Mai, 7 Uhr einen Schaden von etwa 450 Euro. Die Rowdys zerstörten den Außenspiegel eines Baggers und sprühten eine Botschaft ohne politischen Bezug an die Außenwand einer mobilen Toilette. Weiterhin zogen die Randalierer an zwei Baggern den Ölmessstab heraus. Öl trat bei dem Vorgehen nicht aus. Das Öl der Arbeitsmaschinen wurde vorsorglich gewechselt, da das Einfüllen von fremden Substanzen nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Graffitis mit politischem Inhalt am Kreisel

Stadtallendorf, Kreisel zur L 3290/Kreisstraße 12: Auf etwa 1000 Euro beläuft sich der Schaden am Ortsausgang von Stadtallendorf in Richtung Emsdorf/Erksdorf. Die Tatzeit steht nicht genau fest. Die politischen Botschaften gegen eine Partei fielen am Montagmorgen, 20. Mai gegen 7.30 Uhr auf. Die Unbekannten hinterließen die rosafarbenen Schriftzüge auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs sowie an Verkehrszeichen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Auto brennt

Marburg: Auf einem Mitarbeiterparkplatz der Uni-Klinik in der Baldinger Straße brannte am Montagmorgen, 20. Mai der vordere Teil eines Renault komplett aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

