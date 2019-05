POL-MR: Dieb im Keller;Autofahrerin stark alkoholisiert - Radfahrer verletzt - BMW-Fahrer dringend als Zeuge gesucht;Im Vorbeifahren touchiert;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dieb im Keller

Marburg: Ein dunkelblaues Mountainbike Scott sowie eine Plastikkiste mit Dekorationsartikeln stahl ein Dieb aus einem unverschlossenen Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Neue Kasseler Straße. Die Tatzeit steht nicht genau fest. Festgestellt wurde der Verlust am Samstagvormittag, 18. Mai gegen 9 Uhr. Der Schaden beträgt 300 Euro.

Autofahrerin stark alkoholisiert - Radfahrer verletzt - BMW-Fahrer dringend als Zeuge gesucht

Marburg: Bei einem Unfall am Sonntagvormittag, 19. Mai in der Straße "Ketzerbach" erlitt ein 57 Jahre alter Mountainbiker leichte Verletzungen. Die Polizei ordnete bei der beteiligten, erheblich alkoholisierten Autofahrerin eine Blutprobe an. Der Radler war um 10 Uhr stadtauswärts unterwegs, wollte in Höhe Hausnummer 11 nach links abbiegen und gab dafür Handzeichen. Die 34-jährige BMW-Fahrerin schätzte die Situation offenbar falsch ein. Sie touchierte den Radfahrer im Vorbeifahren und brachte ihn so zu Fall. Laut Zeugen fuhr die Frau zunächst etwa 200 Meter weiter. Ein bis dato unbekannter Fahrer eines 5er BMW soll die Frau kurzzeitig verfolgt und zur Rückkehr überredet haben. Der Fahrer wird daher dringend als Zeuge gesucht! Der Radfahrer wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Die Polizei veranlasste bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin, die erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, eine Blutentnahme. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zudem wird der Fahrer des 5er BMW dringend gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Im Vorbeifahren touchiert

Cölbe: In der Feldstraße touchierte ein Autofahrer am Freitag, 17. Mai zwischen 12 und 15 Uhr einen geparkten weißen Opel Corsa. Dabei entstand an dem Wagen vorne links ein Schaden von 500 Euro. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

