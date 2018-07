Ulm (ots) - Gegen 5.15 Uhr brannte es in dem Wohnhaus im Rembrandtweg. Das Feuer war in einem Badezimmer einer Wohnung ausgebrochen. Die Bewohner haben die Flammen selbst gelöscht. Sie blieben unverletzt. Die Wohnung bleibt bewohnbar. Dennoch rückte die Feuerwehr aus. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten interessiert nicht nur wer die Flammen gelegt hat, sondern auch, wie es zu dem Brand kommen konnte.

++++1261844

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell