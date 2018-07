Ulm (ots) - Donnerstagnachmittag entdeckte ein Zeuge die Spuren: In den vergangenen Tagen suchte ein Unbekannter in zwei Hütten in der Giengener Straße nach Beute. Der Täter brach die Tür an einer Hütte auf. Die Tür klemmte. Der Einbrecher blieb draußen. Also machte er sich auf den Weg zu einer anderen Hütte. Dort brach er die Tür und ein Fenster auf. Er ging in das Innere und suchte nach Brauchbarem. Dort fand er Alkohol und Wasser. Das brauchte er wohl, denn er machte es zu seiner Beute. Damit flüchtete der Unbekannte. Seine Spuren ließ er an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) erste Hinweise auf den Unbekannten.

