POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: E-Bikes vom Wohnmobil geklaut - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh wurde versucht in ein Vereinsheim in der Dieselstraße einzubrechen. Hierzu wurde versucht ein Fenster neben der Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Durch das Aufhebeln wurde die äußere Verglasung des Fensters beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Braunsbach: E-Bikes vom Wohnmobil geklaut

In der Raingasse wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh zwei E-Bikes der Marke Diamant, Typ Achat Deluxe RT entwendet. Die Räder waren, mehrfach gesichert, auf einem Heckträger, eines in einem Hof abgestellten Wohnmobils angebracht. Der Wert der Räder liegt bei jeweils etwa 2600 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell