Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, steht die Hütte im Wald "Englenghai" nordwestlich Langenau. Mit grober Gewalt hebelten Diebe die Tür zu den Hütte auf. Sie hatten es auf die Maschinen der Waldarbeiter abgesehen. Davon nahmen sie gleich drei mit. Die Diebe brachen auch einen Wagen auf, der in der Nähe stand. Der war aber leer. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07345/92900) wegen des Einbruchs. Sie sicherte die Spuren, um die Verantwortlichen für den schweren Diebstahl zu ermitteln. Die Ermittler mahnen, Wertsachen gegen Diebstahl zu schützen, auch Maschinen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Langenau und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

