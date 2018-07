Ulm (ots) - Gegen 19.45 Uhr fuhr der VW in der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr schleuderte der Pkw, kam von der Straße ab und blieb auf dem Gehweg stehen. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn.

++++1259905

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell