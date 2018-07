Ulm (ots) - Gegen 2.15 Uhr machte ein Zeuge in der Marktstraße die Beobachtung: Er sah, dass zwei Personen braune Farbe aus einem Eimer an die Hauswand eines Gebäudes schütteten. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Auch Schriftzeichen in roter Farbe musste der Zeuge an der Hauswand feststellen. Die Flüchtenden waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen über ihren Kopf. Ob die Beiden auch für den Schriftzug verantwortlich gemacht werden können, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. So wollen sie die Täter finden. Die Beamten prüfen auch, ob die Tat mit anderen ähnlichen Taten im Zusammenhang steht.

