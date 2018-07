Ulm (ots) - Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst halfen an der Unfallstelle. Die 24-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Toyota Aygo von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. Auf Höhe des Linsenholzsees kam der Kleinwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw kippte auf die Seite und prallte gegen einen Baum. Die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem stark deformierten Auto. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.

