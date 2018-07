Ulm (ots) - Gegen 6.15 Uhr entdeckte eine Zeugin die Farbe an dem Gebäude in der Jahnstraße. In der Nacht hatten Unbekannte Beutel mit roter Farbe an die Hauswand geworfen. Auf der Straße vor dem Haus hinterließen die Unbekannten Schriftzeichen in roter Farbe. Die Schriftzeichen waren nicht mehr erkennbar. Der Regen hatte einen Teil weggespült. Spezialisten der Polizei haben an dem Tatort Spuren gesichert. Die geben den Ermittlern erste Hinweise auf die Täter. Außerdem prüfen die Beamten, ob es einen Tatzusammenhang mit anderen Taten gibt.

