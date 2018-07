Ulm (ots) - Gegen 8.30 Uhr fuhr ein VW in der Scheffelstraße in Richtung Holzheim. Ihm folgte eine Rollerfahrerin. Das Auto stoppte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Zweiradfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 51-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei weiß noch nicht, warum die Fahrzeuge zusammengestoßen sind. Deshalb hat sie die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise ist die Pkw-Lenkerin rückwärts gefahren nachdem sie gestoppt hatte und dann gegen den Roller geprallt. Die Polizei in Göppingen (07161/632360) sucht nun Zeugen zu dem Unfall.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

