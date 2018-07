Ulm (ots) - Zwischen 18.30 und 10.30 Uhr war der Einbrecher in der Jahnstraße unterwegs. An einem Container brach er die Tür auf. Er ging ins Innere und suchte nach Brauchbarem. Vergeblich. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Seine Spuren hinterließ der Unbekannte an dem Tatort. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) erste Hinweise auf den Täter.

