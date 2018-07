Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr fuhr ein Suzuki in der Haupstraße. Die Fahrerin wollte nach links in die Biberacher Straße abbiegen. Weil ihr Fahrzeuge entgegenkam, stoppte die Frau. Das stehende Auto sah ein Opelfahrer zu spät. Der 54-Jährige war hinter dem Suzuki unterwegs. Er wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich nach links aus. Trotzdem prallte sein Auto gegen den anderen Pkw und schob ihn gegen einen Baum. Die 36-Jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 11.000 Euro.

