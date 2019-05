Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Demonstration gegen AfD-Veranstaltung;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Demonstration gegen AfD-Veranstaltung

Marburg-Bauerbach: Um die 1500 Menschen demonstrierten am Samstag, 18. Mai gegen eine Wahlkampf -veranstaltung der AfD (Alternative für Deutschland) im Bürgerhaus von Bauerbach. Eine größere Personengruppe blockierte ab 17.20 Uhr für zirka 90 Minuten die Zufahrt am Ortseingang von Bauerbach aus Richtung Landesstraße 3088, offenbar um die Anfahrt von Besuchern der bevorstehenden AfD-Veranstaltung zu verhindern. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung und leitete die ankommenden Autofahrer um. Am späten Nachmittag zogen zudem Unbekannte auf der Kreisstraße 34 zwischen der Uni-Klinik und Bauerbach im Kurvenbereich mehrere (dünne) Baumstämme auf die Fahrbahn. Warndreiecke, die im Bereich der Kurve aufgestellt waren, konnten bisher keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten selbst die Schilder aufstellten, um herannahende Autofahrer zu warnen. Bis dato unbekannte Verkehrsteilnehmer dürften die Bäume anschließend beiseite gezogen haben. Ansonsten verlief die Demonstration sowie die Veranstaltung im Bürgerhaus ohne relevante Vorkommnisse. An der Veranstaltung im Bürgerhaus, die gegen 20.40 Uhr endete, nahmen etwa 120 Personen teil. Die Polizei sucht bezüglich der abgelegten Baumstämme nach Zeugen und fragt: Wer hat die Baumstämme von der Straße gezogen? Gibt es Verkehrsteilnehmer, die durch die abgelegten Baumstämme auf der Fahrbahn gefährdet wurden? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

