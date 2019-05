Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit einer Schwerverletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Prosperstraße wurde am Donnerstag um 17.30 h eine 53-Jährige aus Bottrop schwer verletzt. Ein 46-Jähriger aus Bulgarien fuhr mit seinem Pkw von der Lenbachstraße aus in den Einmündungsbereich der Prosperstraße ein, wo die Bottroperin unterwegs war. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Beide Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell