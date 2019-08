Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Wer hat was gesehen?

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 09 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße.

Im Haus durchwühlten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten 1.000 Euro an Bargeld, ob noch weitere Wertgegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen des Einbruchs und oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

