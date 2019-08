Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand einer Holzsortieranlage

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einer Müllverbrennungsanlage in der Otto-Hahn-Straße zum Brand einer Sortieranlage für Holz. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zunächst zu einer Verpuffung in deren Folge die Holzsortieranlage im Vollbrand stand. Die Berufsfeuer Mannheim, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

