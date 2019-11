Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 01.11.2019

Unfall mit leichtverletzter Person

Am Fr., 01.11.2019, 11.37 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Salzgitter auf einem Firmengelände der Straße Kropskamp in Langelsheim mit seinem Renault-Transporter rückwärts. Hierbei erfasste er eine 76-jährige Frau aus Lutter, die in diesem Moment hinter dem Trasporter entlang ging. Sie stürzte durch den Anstoß und wurde leicht verletzt. Der Fahrer muss sich jetzt wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Am Fr., 01.11.2019, 11.50 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Dessau-Roßlau mit ihrem Pkw Renault die L 515, aus Lautenthal kommend, i.R. Langelsheim. Als sie nach links in die Auffahrt zur B 82 einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Pkw Ford einer 33-jährigen Frau aus Clausthal-Zellerfeld. Diese wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Zudem entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca 5000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

