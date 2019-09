Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter rief am 18.09.2019 gegen 10 Uhr bei einem 18-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er forderte den jungen Mann dazu auf, sein gesamtes Bargeld vor das Haus zu legen. Dem 18-Jährigen kam diese Aufforderung komisch vor und er legte sofort auf. Nur kurze Zeit später kam es erneut zu einem Anruf. Auch dieses mal gab sich ein Unbekannter als Polizeibeamter aus und behauptete nun zwei "Kollegen" vorzuschicken. Tatsächlich klingelten nur kurz darauf zwei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Als der 18-Jährige beide aufforderte, ihren Dienstausweis zu zeigen, flohen sie in einem weißen Jeep.

Die beiden Täter wurden als etwa 30-Jährig beschrieben. Einer der beiden hatte eine Glatze, die andere hatte schwarze Haare. Beide waren dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

