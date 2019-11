POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.11.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Gartenlaube.

Liebenburg. In der Zeit von Dienstagmittag, 12.30 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 11.05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Zugangstür in eine am Stichweg gegenüber des Kompostwerks Upen, gelegene Gartenlaube ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Feststellungen eine Wasserpumpe. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. Am Mittwochmittag, zwischen 13.00 und 13.26 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Peter-Henlein-Strasse abgestellten roten VW-Golf mit CLZ-Kennzeichen, indem sie die rechte Fahrzeugseite und die Motorhause mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitag, 25.10.19, 19.00 Uhr, bis Montagvormittag, 09.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz in der Glockengießerstrasse abgestellten grauen Audi TT mit GS-Kennzeichen, indem sie das Stoffverdeck zerschnitten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Sachbeschädigungen.

Langelsheim. Am gestrigen Donnerstag, zwischen 17.30 und 19.40 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mehrere Eier gegen die Fassade eines Einfamilienwohnhauses im Bruchkamp und beschädigten darüber hinaus vermutlich mittels Feuerwerkskörper einen am Grundstückszaun angebrachten Briefkasten. Dabei entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/9787-0 zu melden.

Siemers, KHK

