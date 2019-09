Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Korrektur (Angaben zur Beute in AR) Meschede: Eine Garage auf der Hauptstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag auf. Aus der Garage entwendeten die Einbrecher ein neuwertiges, weißes Mountainbike der Firma Cube. Auch dein Autoradio, eine Kettensäge und sonstige Werkzeug sowie Angelzubehör gelangte in die Hände der Täter. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr und 07.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 07 Uhr bis 12.45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Auf dem Bruch" ein. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Kellertür ins Gebäude ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus und besprühten mit gelber Farbe die Einrichtung und die Wände. Zudem zündeten sie im Keller Wäsche an. Das Feuer konnte sich jedoch nicht ausbreiten. Die Täter verließen das Haus vermutlich durch die Haustür. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

