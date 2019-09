Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer nach Zusammenstoß gesucht

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 15 Uhr stießen auf der Hellefelder Straße ein Auto und ein 14-jähriger Radfahrer zusammen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendlich im stockendem Verkehr auf das vor ihm fahrende Auto auf. In dem grauen Kleinwagen saß eine Frau neben dem Fahrer. Beide stiegen aus und sprachen mit dem Jugendlichen. Kurz darauf setzten alle Beteiligten ihre Fahrt fort. Am Abend meldete der leicht verletzte Junge mit seiner Mutter in der Polizeiwache Arnsberg den Unfall. Über Beschädigungen am Auto liegen keine Angaben vor. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wird der Autofahrer gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

