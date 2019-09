Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieseldiebe

Marsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag 20:30 Uhr und Dienstag 5:30 Uhr kam es zu einem Dieseldiebstahl auf einem Autobahnrastplatz an der A 44. Während ein LKW-Fahrer in dem Fahrzeug schlief, machten sich Unbekannte an dem Tank zu schaffen. Die Täter brachen das Tankschloss auf und zapften etwa 450 bis 500 Liter Diesel ab.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

