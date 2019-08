Polizei Gütersloh

POL-GT: Brief zum Thema "Falsche Polizeibeamte"

Gütersloh (ots)

Liebe Gütersloherinnen und Gütersloher,

am Montag (19.08.) wurden einige von Ihnen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" angerufen. Richtigerweise haben Sie in den allermeisten Fällen das Telefonat beendet, die 110 gewählt und uns darüber informiert.

Sicher kannten Sie dieses Phänomen, weil wir in der Vergangenheit immer wieder vor den Betrügern am Telefon gewarnt haben. Ob in Veranstaltungen durch unser Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz, durch Pressemitteilungen oder im persönlichen Gespräch. Bestimmt haben Sie auch in Ihrem Bekannten - oder Verwandtenkreis über diese miese Masche der Betrüger gesprochen.

Leider gab es auch gestern wieder eine Geldübergabe eines hohen Betrages an die Täter. Ein argloser Mann fürchtete sich vor einem, von den Tätern prophezeiten, Einbruch und übergab seine Ersparnisse. In einem anderen Fall konnte die Übergabe eines ebenfalls hohen Betrages im letzten Moment verhindert werden.

Die Tragik, die hinter diesen Geldübergaben steckt, kann sich vermutlich jeder ausmalen. Oft sind die gesamten Ersparnisse weg.

Vermutlich kennen wir alle diesen einen Menschen in unserem näheren oder weiteren Umfeld, dem es schwer fällt, Personen am Telefon oder an der Haustür abzuwehren.

Die Masche der "Falschen Polizeibeamten" ist besonders perfide. Die Täter gehen in ihren Telefonaten äußerst professionell vor und schaffen es so, Ihre Opfer in große Sorge zu versetzen.

Deshalb: Sprechen Sie bitte drüber. Wiederholen Sie sich auch gerne. Bestärken Sie Ihre Lieben ein Telefonat im Zweifel immer zu beenden. Je bekannter die Masche ist, desto eher traut man sich ein Gespräch zu unterbrechen und uns zu informieren.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 05241 869-0. Noch mehr Informationen gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4352165

Ihre Polizei Gütersloh (FK)

