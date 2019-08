Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen melden Graffitisprayer - Jugendliche an Eltern übergeben

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Montagabend (19.08., 20.15 Uhr) meldeten Zeugen jugendliche Graffitisprayer an einer Brücker der A33 am Jückemühlenweg.

Durch die Polizei konnten vor Ort zwei Jugendliche angetroffen werden. Zwei rannten zunächst davon, fanden sich im weiteren Verlauf des Einsatzes allerdings wieder an dem Brückenpfeiler ein. An dem Pfeiler waren zwei frische Graffitis erkennbar.

Alle vier wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die drei 14-jährigen und den 15- jährigen Steinhagener wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

