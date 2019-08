Polizei Gütersloh

POL-GT: Überholen in Rechtskurve, Unfall, Führerscheinbeschlagnahme

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Auf der Varenseller Straße ist es in Höhe einer Rechtskurve unweit des Brüningswegs am Montagabend (19.08., 22.00 Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 19-jährige Dacia-Fahrerin aus Lippstadt befuhr die Varenseller Straße in Richtung Verl. In Höhe der Rechtskurve überholte sie einen vor ihr fahrenden 67-jährigen Gütersloher. Dieser befuhr den Kurvenbereich mit einem Mazda. Auf der Straße befindet sich an dieser Stelle eine durchgezogene Linie auf der Fahrbahn. Während des Überholvorgangs, kam der Dacia-Fahrerin eine 38-jährige Kia-Fahrerin entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 19-Jährige nach rechts und touchierte dabei den Mazda. Die Kia-Fahrerin aus Langenberg wich nach links aus.

An dem Mazda und an dem Dacia entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Aufgrund des Fahrverhaltens der 19-Jährigen wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren wurde eingeleitet.

