Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten - Korrektur

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - Am Dienstag (22.10.), zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, parkte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolfhagen auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Industriestraße. Beim Ein- bzw. Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Dunkelheit bemerkte der Fahrer den Schaden an seinem Fahrzeug erst einen Tag später. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Außenspiegel beschädigt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Neuenstein - Am Dienstag (22.10.), um 12:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem Lkw (Kleinbus) die L3155 von Neuenstein-Raboldshausen kommend in Richtung Saasen. In Höhe der Bushaltestelle Gelbachsmühle kam ihm ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenstein entgegen. Der unbekannte Fahrer geriet über die Fahrbahnmitte und stieß mit seinem linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel des Lkw-Fahrers aus Neuenstein. Dabei wurde der Spiegel beschädigt. Der Fahrer aus Neuenstein hielt daraufhin an. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e)

Stephan Müller Pressesprecher, Polizeipräsidium Osthessen

