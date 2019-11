Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Baggerschaufel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Eine etwa 100 Kilogramm schwere Baggerschaufel wechselte zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Montag 09.00 Uhr im Hirschmann-Ring in Benningen auf illegale Weise den Besitzer. Die Schaufel befand sich auf einer mit einem Bauzaun abgetrennten Wiese, die zu einer Baustelle gehört. Mutmaßlich entfernten die unbekannten Diebe einen Teil des Zauns, um so die Baustelle btreten zu können, und schleiften die Baggerschaufel dann über die Wiese zu einem angrenzenden, asphaltierten Radweg. Von hier aus wurde sie vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert der Schaufel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

