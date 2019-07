Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barth

Barth (ots)

Am 15.07.2019 ging bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen um 08:47 Uhr ein Notruf ein. Der Anrufer meldete eine akute Rauchentwicklung in der dritten Etage eines Wohnhauses in der Bertolt-Brecht-Straße in Barth Süd.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen hatte die Wohnungsinhaberin auf dem Balkon eine Zigarettenkippe entsorgt und dadurch vermutlich eine Pappwand in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Hausfassade über und verursachte ein Loch (circa 50 cm Durchmesser) in der Fassadendämmung. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barth konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Laut derzeitigen Schätzungen entstand ein Sachsachaden von ca. 1.000 EUR. Die Wohnungen mussten nach den Löscharbeiten entlüftet werden und waren weiterhin bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen die 34-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell