Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand eines Pkw in Richtenberg

Richtenberg (ots)

In den heutigen Morgenstunden des 10.07.2019 kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Richtenberg am Markt. Dort geriet nach gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 05:20 Uhr ein Pkw Mercedes-Benz in Brand. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Richtenberg konnten den Brand löschen. Der Pkw brannte vollständig aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an dem Fahrzeug.

Zur Ermittlung der Brandursache kam ein Sachverständiger für Brandursachenermittlungen zum Einsatz. Als Ursache wurde ein technischer Defekt im Motorraum festgestellt. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

