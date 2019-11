Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 17-Jähriger von Unbekannten bei Schlägerei schwer verletzt und Unfallflucht

Ludwigsburg: 17-Jähriger von Unbekannten bei Schlägerei schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher musste in der Nacht zum Freitag durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem es zuvor zu einer Schlägerei zwischen etwa 20 Personen im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg gekommen war. Durch einen Zeugen, der die Prügelei beobachtet hatte und dem ein auf dem Boden liegender Mann aufgefallen war, war die Polizei gegen 00.35 Uhr alarmiert worden. Als die ersten Streifenwagenbesatzungen eintrafen, flüchteten die rund 20 Unbekannten in Richtung der Seestraße. Der verletzte 17-Jährige blieb zurück. Bei den noch unbekannten Tatverdächtigen soll es sich vermutlich um Jugendliche handeln, die dunkel gekleidet waren und größtenteils Jogginghosen trugen. Ein Jugendlicher aus der Gruppe konnte näher beschrieben werden. Er ist etwa 175 cm groß, hat schwarze kurze Haare und eine normale Statur. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke mit weißem Karo-Muster, einen schwarz-weißen Schal und eine schwarze Jogginghose. Zu einer weiteren Person wurde bekannt, dass sie einen weißen Kapuzenpullover trug. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 12.50 Uhr und 14.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Tanzschule in der Junkerstraße im Industriegebiet Tammerfeld ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Audi, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

