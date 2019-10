Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt

PKW-Fahrer übersieht Straßenbahn

Mannheim (ots)

Weil er am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr trotz Rotlicht auf der Rheinstraße in die Quadrate E 6 / E 7 abbog, stieß der Fahrer eines Mini mit einer parallel zur Fahrbahn fahrenden Straßenbahn zusammen. Zum Glück wurden weder der 26-jährige PKW-Fahrer als auch die Insassen der Straßenbahn hierbei verletzt. Da die Straßenbahn zur Überprüfung nur noch bis zum Betriebshof fahren konnte, mussten die Fahrgäste umsteigen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Paradeplatz blockiert.

