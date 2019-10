Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Beschleunigungsstreifen der A 6 in Brand geraten

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ist ein Pkw auf dem Beschleunigungsstreifen des Autobahnkreuzes Walldorf auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 16.50 Uhr abgelöscht, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell