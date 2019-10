Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11 Uhr in eine Privatwohnung in der Mittelstraße ein.

Die Täter brachen das an der Tür angebrachte Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Aus dieser entwendeten sie Wertgegenstände sowie 2.000 Euro an Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 1744444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

